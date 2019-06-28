Второй сезон Новых лидеров стартовал на телеканале ICTV и уже определил восьмерку самых удачных проектов.

27 июня на телеканале ICTV стартовал второй сезон телевизионного проекта Новые лидеры.

В первом выпуске сезона из 50 лидеров выбрали восемь финалистов, которые продолжат отстаивать свои ценности и идеи.

Победитель проекта Новые лидеры получит 1 млн грн на их реализацию.

Топ-8 Новых лидеров

1. Владимир Шматько. Мэр города Черткова, который знает, как сделать тысячи рабочих мест и уже имеет наработки.

Он рассказал о переговорах с иностранным инвестором, который готов вложить $700 млн в строительство завода по переработке сельскохозяйственной продукции. Это поможет создать 7 300 рабочих мест.

2. Валерия Ионан. Бизнес-леди, которая в 28 лет имеет четыре компании в разных странах мира и знает, как развить предпринимательство и поднять экономику Украины.

3. Александр Гатиятуллин. Правозащитник, который подвергся пыткам и стремится, чтобы украинцев больше никогда не пытали.

4. Ирина Шиба. Общественный деятель, которая разоблачает нечестных судей и активно выступает за прозрачность судебной системы.

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5. Максим Несмиянов. Борец за права потребителей, который требует должного качества товаров и услуг для украинцев.

6. Алексей Паращенко. Спортсмен и общественный деятель, который выступает за развитие спорта в Украине.

7. Оксана Жолнович. Преподаватель и адвокат, которая борется за создание нового Трудового кодекса.

8. Евгений Осипчук. Общественный деятель, выступающий за создание базы детей из интернатов, чтобы каждый ребенок нашел свою семью.

Напомним, 21 участник проекта Новые лидеры вошел в списки политических партий на парламентских выборах в 2019 году.