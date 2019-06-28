Другий сезон Нових лідерів стартував на телеканалі ICTV і вже визначив вісімку найвдаліших проектів.

27 червня на телеканалі ICTV стартував другий сезон телевізійного проекту Нові лідери.

У першому випуску сезону з 50 лідерів обрали вісім фіналістів, які продовжать відстоювати свої цінності та ідеї.

Переможець проекту Нові лідери отримає 1 млн грн на їх реалізацію.

Топ-8 Нових лідерів

1. Володимир Шматько. Мер міста Чорткова, який знає як зробити тисячі робочих місць та вже має напрацювання.

Він розповів про перемовини з іноземним інвестором, який готовий вкласти $700 млн в будівництво заводу по переробці сільськогосподарської продукції. Це допоможе створити 7 300 робочих місць.

2. Валерія Іонан. Бізнес-леді, яка у 28 років має чотири компанії у різних країнах світу і знає, як розвинути підприємництво і підняти економіку України.

3. Олександр Гатіятуллін. Правозахисник, який зазнав тортур і прагне, щоб українців більше ніколи не катували.

4. Ірина Шиба. Громадська діячка, яка викриває недоброчесних суддів та активно виступає за прозорість судової системи.

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5. Максим Несміянов. Борець за права споживачів, який вимагає належної якості товарів та послуг для українців.

6. Олексій Паращенко. Спортсмен та громадський діяч, який виступає за розвиток спорту в Україні.

7. Оксана Жолнович. Викладачка та адвокат, яка бореться за створення нового Трудового кодексу.

8. Євген Осипчук. Громадський діяч, який виступає за створення бази дітей з інтернатів, щоб кожна дитина знайшла свою родину.

Нагадаємо, 21 учасник проекту Нові лідери увійшов до списків політичних партій на парламентських виборах у 2019 році.