У Росії припускають можливість відродження нормандського формату після обрання Володимира Зеленського президентом України.

На думку прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, обрання Володимира Зеленського президентом дає можливість говорити про відновлення нормандського формату.

Крім того, за його словами, це питання вже обговорювалося під час зустрічі Володимира Путіна і Еммануеля Макрона на саміті G20 в Осаці.

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Дмитро Пєсков також зазначив, що зустріч нормандської четвірки можлива після того, як зберуться помічники глав держав, щоб подивитися, чи є ґрунт, необхідний для зустрічі на вищому рівні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень.