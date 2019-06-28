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Факти / Україна

У Кремлі допускають відновлення нормандського формату

У Росії припускають можливість відродження нормандського формату після обрання Володимира Зеленського президентом України.

У Кремлі допускають відновлення нормандського формату

На думку прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, обрання Володимира Зеленського президентом дає можливість говорити про відновлення нормандського формату.

Крім того, за його словами, це питання вже обговорювалося під час зустрічі Володимира Путіна і Еммануеля Макрона на саміті G20 в Осаці.

Читайте: Макрон і Путін обговорили на G20 Україну і нормандський формат

Дмитро Пєсков також зазначив, що зустріч нормандської четвірки можлива після того, як зберуться помічники глав держав, щоб подивитися, чи є ґрунт, необхідний для зустрічі на вищому рівні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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