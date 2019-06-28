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Факты / Украина / Общество

Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства.

Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно документа, украинское гражданство получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Читайте: Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

По словам президента, это только первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб посвященный главной книге страны.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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