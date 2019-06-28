Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно документа, украинское гражданство получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

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По словам президента, это только первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб посвященный главной книге страны.