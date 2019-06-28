Президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Згідно з документом, українське громадянство отримають 14 осіб: Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

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За словами президента, це лише перші рішення про надання громадянства нашої держави особам, захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запустив флешмоб присвячений головній книзі країни.