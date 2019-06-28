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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави.

Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Згідно з документом, українське громадянство отримають 14 осіб: Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

Читайте: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

За словами президента, це лише перші рішення про надання громадянства нашої держави особам, захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запустив флешмоб присвячений головній книзі країни.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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