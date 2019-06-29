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Факты / Украина

Гройсман подвел итоги первого года введения Новой украинской школы

В реформу образования государство вложило около 7 млрд грн бюджетных денег.

Гройсман подвел итоги первого года введения Новой украинской школы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подвел итоги первого года внедрения Новой украинской школы и отметил, что в реформу среднего образования вложили около 7 млрд грн.

Эти деньги пошли на новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки для учителей.

Гройсман добавил, что дальше реформа должна охватить всю среднюю школу.

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Премьер рассказал, что понимает, что образование является тяжелым трудом для учителей и фундамент всей жизни ребенка.

– Я пошел в школу, когда мне было два года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда – педагоги. Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал, – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что для него было очень важно начать системные изменения в образовании и вернуть уважение к украинским учителям.

Напомним, в Украине в этом году открыли электронную библиотеку, где детям можно скачать нужные для обучения учебники.

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