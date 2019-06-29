В реформу освіти держава вклала близько 7 млрд грн бюджетних грошей.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підбив підсумки першого року впровадження Нової української школи і зазначив, що в реформу середньої освіти вклали близько 7 млрд грн.

Ці гроші пішли на нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування для вчителів.

Гройсман додав, що далі реформа має охопити всю середню школу.

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Прем’єр розповів, що розуміє, що освіта є важкою працею для вчителів і фундаментом всього життя дитини.

– Я пішов до школи, коли мені було два роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, велика частина сім’ї, починаючи з діда – педагоги. Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила в школу. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав, – сказав він.

Глава уряду підкреслив, що для нього було дуже важливо почати системні зміни в освіті і повернути повагу до українських вчителів.

Нагадаємо, в Україні цього року відкрили електронну бібліотеку, де дітям можна завантажити потрібні для навчання підручники.