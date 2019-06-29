В итальянский город Бари будет курсировать парома из морского порта Черноморск, который находится Одесской области.

Из украинского морского порта Черноморска в город Бари в Италии будет ходить паром.

Такое решение было принято в ходе рабочего визита украинской делегации в Италию.

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Бари находится на юге страны и это один из самых крупных городов региона. Является туристическим и экономическим центром.

В этом городе находится самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Ранее ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair начала летать из Харькова в Краков (Польша).