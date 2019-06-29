В італійське місто Барі курсуватиме пором з морського порту Чорноморськ, який знаходиться Одеській області.

З українського морського порту Чорноморськ ходитиме пором в місто Барі в Італії.

Таке рішення було прийнято в ході робочого візиту української делегації до Італії.

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Барі знаходиться на півдні країни і це одне з найбільших міст регіону. Є туристичним і економічним центром.

В цьому місті знаходиться найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Раніше ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair почала літати з Харкова до Кракова (Польща).