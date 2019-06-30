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Факти / Україна

Звільнення Клімкіна розгляне комітет Ради – дата

У понеділок, 1 липня, комітет Верховної Ради у закордонних справах розгляне питання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Клімкін

Звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС профільний комітет парламенту розгляне 1 липня.

За словами народного депутата, голови комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко, у понеділок також розглядатиметься призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

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Окрім того, обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще 11 червня зареєстровано проект постанови № 10381, якою пропонується звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Джерело: Громадське

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