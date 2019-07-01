В Офісі президента не виключають можливості проведення референдуму про статус регіональної для російської мови на Донбасі.
Російська мова могла б отримати статус регіональної на території Донецької та Луганської областей після референдуму, заявив глава ОПУ Андрій Богдан.
При цьому він уточнив, що розмовляти Донецьку і Луганську дозволять у разі, якщо територія Донбасу буде перебувати у складі України.
Водночас Богдан підкреслив, що ідея зробити російську другою державною ним не розглядається.
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– Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну – українську, регіональну – російську і за умови, що після цього вони – територія України.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.