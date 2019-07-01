Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина вполне реальна.

Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что у Владимира Путина и у Владимира Зеленского есть собственное понимание ситуации и картина ожидания.

Он также отметил, что такие переговоры пока могут быть выгодными для России. Поскольку там происходят свои внутренние процессы, а еще сказывается влияние санкций.

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Александр Данилюк также добавил, никто не верит в то, что эта встреча сможет решить все проблемы.

Поэтому, учитывая, что заложников и военнопленных нужно освобождать, следует применять новые механизмы.

Потому что, как показал опыт, внешнее воздействие в этом случае не работает.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к президенту РФ с призывом вернуть украинских моряков на родину.