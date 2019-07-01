PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина вполне реальна.

Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что у Владимира Путина и у Владимира Зеленского есть собственное понимание ситуации и картина ожидания.

Он также отметил, что такие переговоры пока могут быть выгодными для России. Поскольку там происходят свои внутренние процессы, а еще сказывается влияние санкций.

Читайте: Макрон и Путин обсудили в G20 Украину и нормандский формат

Александр Данилюк также добавил, никто не верит в то, что эта встреча сможет решить все проблемы.

Поэтому, учитывая, что заложников и военнопленных нужно освобождать, следует применять новые механизмы.

Потому что, как показал опыт, внешнее воздействие в этом случае не работает.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к президенту РФ с призывом вернуть украинских моряков на родину.

Источник: LB.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разведение сил в Станице Луганской вселяет надежду – Зеленский
Это лицемерие – Элтон Джон о словах Путина про ЛГБТ
Встреча Трампа и Путина: вопрос украинских моряков сделали приоритетным
Зампредом СБУ станет полковник Нескоромный, который задерживал “бриллиантовых прокуроров”- Бутусов
Зеленский присвоил звание героя Украины Андрею Волосу
Макрон и Путин обговорили на G20 Украину и нормандский формат
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своей кружкой
Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка