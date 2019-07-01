Поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. Внаслідок обстрілу загинув один військовий, двоє травмовані.

На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Один військовослужбовець загинув на місці, а двоє дістали поранення. Один з поранених —це військовий медик, він перебуває у критичному стані.

Атака терористів сталася 1 липня о 10.50 ранку. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Хаммер з протитанкової керованої ракети.

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Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

– Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Російські бойовики підло б’ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста, – зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.