Марина Шеремет умерла в ДТП на Черниговщине. Что известно о деятельности и биографии волонтерки, читайте в материале Фактов ICTV.

Волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП. С начала войны на Донбассе женщина начала заниматься волонтерской деятельностью на фронте.

В мая 2018 года на Шеремет напали и сильно избили. После этого она долгое время провела в больнице.

В одном из своих интервью объясняла, что волонтерство – это возможность изменить к лучшему страну, в которой будет жить ее сын, который сейчас работает в патрульной полиции.

Она председатель Совета волонтеров при столичной Дарницкой районной администрации. Марина Шеремет основательница и директор благотворительной организации, которая помогала детям с Донецкой и Луганской областей и внутренне перемещенным лицам.

Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій.

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в 2016 году волонтер решила перейти на украинский язык после того как военные ВСУ попали у окружения в Углегорске.

– Мы возвращались с моими девушками с Востока и тогда я им сказала, что перехожу на украинский, – отмечала Шеремет.

Волонтер родом из Кривого Рога.

Напомним, Марина Шеремет умерла в ДТП, которое произошло возле села Носовка на Черниговщине. Автомобиль вылетел в кювет и на скорости врезался в дерево. Женщина погибла на месте, а муж Сергей находится в реанимации.