Марина Шеремет померла в ДТП на Чернігівщині. Що відомо про діяльність та біографію волонтерки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Волонтер Марина Шеремет загинула у ДТП. З початку війни на Донбасі жінка почала займатися волонтерською діяльністю на фронті.

У травні 2018 року на Шеремет напали і сильно побили. Після цього вона тривалий час провела у лікарні.

В одному зі своїх інтерв’ю пояснювала, що волонтерство – це можливість змінити на краще країну, в якій житиме її син, який зараз працює у патрульній поліції.

Вона голова Ради волонтерів при столичній Дарницької районної адміністрації. Марина Шеремет засновниця і директор благодійної організації, яка допомагала дітям з Донецької та Луганської областей і внутрішньо переміщеним особам.

Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій.

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у 2016 році волонтерка вирішила перейти на українську мову після того як військові ЗСУ потрапили в оточення у Вуглегірську.

– Ми поверталися з моїми дівчатами зі Сходу і тоді я їм сказала, що переходжу на українську, – зазначала Шеремет.

Волонтерка родом з Кривого Рогу.

Нагадаємо, Марина Шеремет померла в ДТП, яке сталося неподалік села Носівка на Чернігівщині. Автівка вилетіла у кювет і на швидкості врізалась у дерево. Жінка загинула на місці, а чоловік Сергій перебуває у реанімації.