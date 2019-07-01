Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. Президент призывает дипломатический мир не молчать на такие действия боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия боевиков.

– Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – это нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе, – отмечает президент.

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Он добавил, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права.

– Призываю партнеров в Европе и США отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру, – подытожил Зеленский.

Напомним, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, из-за чего погиб один военный.