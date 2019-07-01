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Факты / Украина / Политика

Обстрел авто на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. Президент призывает дипломатический мир не молчать на такие действия боевиков.

Обстрел авто на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия боевиков.

– Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – это нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе, – отмечает президент.

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Он добавил, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права.

– Призываю партнеров в Европе и США отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру, – подытожил Зеленский.

Напомним, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, из-за чего погиб один военный.

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