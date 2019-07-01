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Факти / Україна / Політика

Обстріл авто на Донбасі: Зеленський відреагував на загибель військових

Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. Президент закликає дипломатичний світ не мовчати на такі дії бойовиків.

Обстріл авто на Донбасі: Зеленський відреагував на загибель військових

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії бойовиків.

– Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі, – наголошує президент.

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Він додав, що Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права.

– Закликаю партнерів у Європі та США відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС, через що загинув один військовий.

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