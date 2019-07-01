Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. Президент закликає дипломатичний світ не мовчати на такі дії бойовиків.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії бойовиків.

– Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі, – наголошує президент.

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Він додав, що Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права.

– Закликаю партнерів у Європі та США відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС, через що загинув один військовий.