У Києві 11 особам повідомили про підозру за неправдиві анонімні дзвінки про замінування об’єктів.
За п’ять місяців 2019 року 11 особам повідомили про підозру за неправдиві повідомлення про мінування.
Це порушення кваліфікується за ч. 1 ст. 259 КК України – завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
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У разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Раніше Факти ICTV писали, що 19 червня невідомі “замінували” аеропорти Одеси, Борисполя, Жулян і центральні вокзали Києва та Львова.
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