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Факти / Україна

У Києві 11 псевдомінерам повідомили про підозру: яким буде покарання

У Києві 11 особам повідомили про підозру за неправдиві анонімні дзвінки про замінування об’єктів.

У Києві 11 псевдомінерам повідомили про підозру: яким буде покарання

За п’ять місяців 2019 року 11 особам повідомили про підозру за неправдиві повідомлення про мінування.

Це порушення кваліфікується за ч. 1 ст. 259 КК України – завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Читайте: Пологові будинки, навчальні заклади та ТЦ: у Києві масові “замінування”

У разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 червня невідомі “замінували” аеропорти Одеси, Борисполя, Жулян і центральні вокзали Києва та Львова.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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