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Факты / Украина / Общество

Поступление 2019: абитуриентам без ID-карт пошли на уступки

Минобразования и Государственная миграционная служба урегулировали вопрос поступления в ВУЗы абитуриентов, которые не получили паспорт в форме ID-карты.

Паспорт України

У поступающих в учреждения высшего образования, которые не имеют ID-карты, документы будут приниматься на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины, предоставляемой в ответ на обращение в кратчайшие сроки.

Чтобы получить такое письмо, необходимо предоставить в миграционную службу свидетельство о рождении и оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения ребенка находились в гражданстве Украины (для установления факта принадлежности ребенка к гражданству Украины).

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Абитуриенты, которые отказались получать паспорт в форме карточки по религиозным убеждениям, подают лично:

  • заявление на имя руководителя учреждения образования о разрешении на подачу свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС информации о принадлежности лица к гражданству Украины вместо документа, удостоверяющего личность и гражданство;
  • свидетельство о рождении;
  • письмо миграционной службы с информацией о гражданстве;
  • заявление на имя руководителя ВУЗа в произвольной форме о том, что абитуриент знает о невозможности без получения документа, удостоверяющего личность и гражданство, реализовать право на получение стипендии, студенческого билета, документа о полученном образовании.

Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.

Источник: ГМС

Фото: Dreamstime

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