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Факти / Україна / Суспільство

Вступ 2019: абітурієнтам без ID-карт пішли на поступки

Міносвіти та Державна міграційна служба врегулювали питання вступу до ВНЗ абітурієнтів, які не отримали паспорт у формі ID-карти.

Паспорт України

У вступників до закладів вищої освіти, які не мають ID-карти, документи прийматимуться на підставі свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України, що надається у відповідь на звернення у найкоротші терміни.

Щоб отримати такий лист, необхідно надати у міграційну службу свідоцтво про народження та оригінали документів, що підтверджують громадянство і посвідчують особу батьків чи одного з них, які на момент народження дитини перебували у громадянстві України (для встановлення факту належності дитини до громадянства України).

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Абітурієнти, які відмовились отримувати паспорт у формі картки з релігійних переконань, подають особисто:

  • заяву на ім’я керівника закладу освіти про дозвіл на подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України замість документа, що посвідчує особу і громадянство;
  • свідоцтво про народження;
  • лист міграційної служби з інформацією про громадянство;
  • заяву на ім’я керівника ВНЗ у довільній формі про те, що абітурієнт знає про неможливіть без отримання документа, який посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання стипендії, студентського квитка, документа про здобуту освіту.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: ДМС

Фото: Dreamstime

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