Президент Владимир Зеленский считает, что будущий глава Одесской ОГА должен взять под личный контроль расследование обстоятельств пожара, из-за которого погибли четверо детей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что одна из первых задач будущего главы Одесской ОГА – проконтролировать расследование причин пожара, из-за которого погибли четверо детей.

Соответствующее поручение глава государства дал будущему главе Одесской ОГА, которого скоро назначат на должность.

Читайте: Обстрел авто на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных

По словам Зеленского, должны быть приняты меры для того, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Напомним, в селе Черное (Одесская область) в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли дети.