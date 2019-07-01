PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Гибель 4 детей в Одесской области: Зеленский назвал первую задачу будущего губернатора

Президент Владимир Зеленский считает, что будущий глава Одесской ОГА должен взять под личный контроль расследование обстоятельств пожара, из-за которого погибли четверо детей.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что одна из первых задач будущего главы Одесской ОГА – проконтролировать расследование причин пожара, из-за которого погибли четверо детей.

Соответствующее поручение глава государства дал будущему главе Одесской ОГА, которого скоро назначат на должность.

Читайте: Обстрел авто на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных

По словам Зеленского, должны быть приняты меры для того, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Напомним, в селе Черное (Одесская область) в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли дети.

Источник: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обстрел авто на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных
Назначения Зеленского: кто вошел в список
Нескромный стал замглавой СБУ – указ
У Путина назвали условие для встречи с Зеленским
Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности – причина
Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк
Разведение сил в Станице Луганской вселяет надежду – Зеленский
Зампредом СБУ станет полковник Нескоромный, который задерживал “бриллиантовых прокуроров”- Бутусов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка