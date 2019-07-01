Президент Володимир Зеленський вважає, що майбутній голова Одеської ОДА має взяти під особистий контроль розслідування обставин пожежі, через яку загинули четверо дітей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що одне з перших завдань майбутнього голови Одеської ОДА – проконтролювати розслідування причин пожежі, через яку загинули четверо дітей.
Відповідне доручення глава держави дав майбутньому голові Одеської ОДА, якого скоро призначать на посаду.
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За словами Зеленського, мають бути вжиті заходи для того, аби унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.
Нагадаємо, у селі Чорне (Одеська область) у житловому будинку спалахнула пожежа, у результаті якої загинули діти.
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