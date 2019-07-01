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Факти / Україна

Загибель 4 дітей на Одещині: Зеленський назвав перше завдання майбутнього губернатора

Президент Володимир Зеленський вважає, що майбутній голова Одеської ОДА має взяти під особистий контроль розслідування обставин пожежі, через яку загинули четверо дітей.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що одне з перших завдань майбутнього голови Одеської ОДА – проконтролювати розслідування причин пожежі, через яку загинули четверо дітей.

Відповідне доручення глава держави дав майбутньому голові Одеської ОДА, якого скоро призначать на посаду.

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За словами Зеленського, мають бути вжиті заходи для того, аби унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, у селі Чорне (Одеська область) у житловому будинку спалахнула пожежа, у результаті якої загинули діти.

Джерело: Адміністрація Президента

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