Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна цілком реальна.

Секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що у Володимира Путіна та у Володимира Зеленського є власне розуміння ситуації та картина очікування.

Він також зазначив, що такі переговори наразі можуть бути вигідними для Росії. Оскільки там відбуваються свої внутрішні процеси, а ще позначається вплив санкцій.

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Олександр Данилюк також додав, ніхто не вірить в те, що ця зустріч зможе вирішити всі проблеми.

Тому, враховуючи те, що заручників і військовополонених потрібно звільняти, варто застосовувати нові механізми.

Бо, як показав досвід, зовнішній вплив у цьому випадку не працює.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до президента РФ із закликом повернути українських моряків на батьківщину.