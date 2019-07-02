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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ – є загиблі

1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. Двоє бійців ЗСУ загинуло, ще двоє поранені.

Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ – є загиблі

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє – отримали поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;
  • тричі поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
  • неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
  • три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;
  • околиці Лебединського – зі 120 мм міномету;
  • неподалік Опитного – з великокаліберного кулемету;
  • поряд Пісок – з підствольного гранатомету;

Читайте: Розведення сил у Станиці Луганській завершено – ОБСЄ

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ позиції наших захисників обстріляли 10 разів:

  • поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;
  • три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;
  • район населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • двічі поряд Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поряд населеного пункту Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.

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