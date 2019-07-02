1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. Двоє бійців ЗСУ загинуло, ще двоє поранені.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє – отримали поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;

тричі поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;

неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;

три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;

околиці Лебединського – зі 120 мм міномету;

неподалік Опитного – з великокаліберного кулемету;

поряд Пісок – з підствольного гранатомету;

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ позиції наших захисників обстріляли 10 разів:

поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;

три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;

район населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

двічі поряд Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд населеного пункту Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.