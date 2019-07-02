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Факты / Украина

МВД изменило алгоритм реагирования на “минирование”

Министерство внутренних дел решило изменить алгоритм реагирования на сообщения о заминировании зданий.

МВД изменило алгоритм реагирования на “минирование”

Чтобы не допустить срыва внеочередных парламентских выборов МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в день голосования может поступить много сообщений о заминировании, но каждая проверка занимает много времени.

– Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель, – сказал Яровой.

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Теперь после сообщения о заминировании на место происшествия будут направлять подразделение полиции, которое будет проверять информацию и передавать ее руководителю полиции.

К слову, в МВД также планируют усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Источник: МВД

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