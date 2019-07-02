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Факти / Україна

МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”

Міністерство внутрішніх справ вирішило змінити алгоритм реагування на повідомлення про замінування будівель.

МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”

Аби не допустити зриву позачергових парламентських виборів МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що у день голосування може надійти багато повідомлень про замінування, але кожна перевірка займає багато часу.

– Щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відтепер рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник, – сказав Яровий.

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Тепер після повідомлення про замінування на місце події направлятимуть підрозділ правоохоронців, який перевірятиме інформацію й передаватиме її керівнику поліції.

До слова, в МВС також планують посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Джерело: МВС

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