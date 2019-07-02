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Факти / Україна

Отруєння дітей у Коблево: у таборі Салют виявлені порушення

У таборі Салют у Коблево, де отруїлися 16 дітей, виявили порушення санітарних норм.

Отруєння дітей у Коблево: у таборі Салют виявлені порушення

Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку в таборі Салют у Коблево, де 1 липня отруїлися 16 дітей.

Повідомляється, що у закладі були виявлені порушення вимог санітарних норм та законодавства у сфері безпечності продуктів.

На керівника та шеф-кухаря табору склали адмінпротоколи.

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Як повідомлялося, дітей, які отруїлися у таборі Салют відправили до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. 14 дітям встановили попередній діагноз Гострий гастроентероколіт середнього ступеня важкості, легкого ступеня важкості та ще двом – Харчова токсикоінфекція.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: DepoХмельницький

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