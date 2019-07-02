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Факты / Украина

Укрзализныця выпускает евробонды на $500 млн

Компания Укрзализныця завершила прайсинг евробондов на сумму $500 млн.

Укрзалізниця

Глава правления компании Укрзализныця Евгений Кравцов сообщил, что прайсинг евробондов на сумму $500 млн завершен.

По его словам, процентная ставка установлена на уровне 8,25% годовых, что значительно ниже ожиданий.

– Это более чем на 1,5% меньше чем купон существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок – до 2024 года, – сообщил Кравцов.

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Он добавил, что этот шаг позволит уменьшить платежную нагрузку и даст возможность компании стабильно развиваться.

К слову, компания Укрзализныця планирует сдавать в аренду свое имущество с помощью систем ProZorro.

Источник: Евгений Кравцов

Фото: Евгений Кравцов

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