Компанія Укрзалізниця завершила прайсинг євробондів на суму $500 млн.

Голова правління компанії Укрзалізниця Євген Кравцов повідомив, що прайсинг євробондів на суму $500 млн завершено.

За його словами, процентну ставку встановлено на рівні 8,25% річних, що значно нижче очікувань.

– Це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін – до 2024 року, – повідомив Кравцов.

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Він додав, що цей крок дозволить зменшити платіжне навантаження і дасть можливість компанії стабільно розвиватися.

До слова, компанія Укрзалізниця планує здавати в оренду своє майно за допомогою систем ProZorro.

Джерело: Євген Кравцов

Фото: Євген Кравцов