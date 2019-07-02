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Факты / Украина / Политика

Зеленский вновь просит Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос увольнения генпрокурора Юрия Луценко.

Зеленский вновь просит Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос увольнения с должности генерального прокурора Юрия Луценко.

Также глава государства просит народных депутатов рассмотреть увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение Вадима Пристайко на указанную должность.

Соответствующие представления были внесены президентом в Верховную Раду 11 июня.

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– Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы, – говорится в письме главы государства.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после его отставки соответствующие обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.

Источник: Администрация Президента

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