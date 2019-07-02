Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос увольнения генпрокурора Юрия Луценко.

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос увольнения с должности генерального прокурора Юрия Луценко.

Также глава государства просит народных депутатов рассмотреть увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение Вадима Пристайко на указанную должность.

Соответствующие представления были внесены президентом в Верховную Раду 11 июня.

Читайте: Луценко открыл уголовные дела после заседания ТКГ: реакция Зеленского

– Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы, – говорится в письме главы государства.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после его отставки соответствующие обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.