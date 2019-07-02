Президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду невідкладно розглянути питання звільнення з посади генерального прокурора Юрія Луценка.

Також глава держави просить народних депутатів розглянути звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення Вадима Пристайка на зазначену посаду.

Відповідні подання були внесені президентом до Верховної Ради 11 червня.

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– З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання, – йдеться у листі глави держави.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після його відставки відповідні обов’язки виконуватиме Олена Зеркаль.