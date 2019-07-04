В штабе операции Объединенных сил сообщили о стягивании Россией войск к границам Украины.

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь.

– Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание.

Бондарь подчеркнул, что страна-агрессор за время войны на Донбассе создала возле Украины мощную военную инфраструктуру, в том числе железнодорожное сообщение.

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Это по словам заместителя командующего Объединенных сил, позволяет России в короткие сроки перебрасывать силы и средства в отдельные районы.

Напомним, 30 июня миссия ОБСЕ отчиталась о завершении разведения сторон возле Станицы Луганской.