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Факты / Украина

Россия подвела войска к границе с Украиной – штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил сообщили о стягивании Россией войск к границам Украины.

Россия подвела войска к границе с Украиной – штаб ООС

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь.

– Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание.

Бондарь подчеркнул, что страна-агрессор за время войны на Донбассе создала возле Украины мощную военную инфраструктуру, в том числе железнодорожное сообщение.

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Это по словам заместителя командующего Объединенных сил, позволяет России в короткие сроки перебрасывать силы и средства в отдельные районы.

Напомним, 30 июня миссия ОБСЕ отчиталась о завершении разведения сторон возле Станицы Луганской.

Источник: Громадське

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