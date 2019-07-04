У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про стягування Росією військ до кордонів України.
Росія продовжує стягувати війська до кордону України. Про це повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар.
– Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання.
Бондар підкреслив, що країна-агресор за час війни на Донбасі створила біля України потужну військову інфраструктуру, в тому числі залізничне сполучення.
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Це за словами заступника командувача Об’єднаних сил, дозволяє Росії в короткі терміни перекидати сили та засоби в окремі райони.
Нагадаємо, 30 червня місія ОБСЄ відзвітувала про завершення розведення сторін біля Станиці Луганської.
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