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Факти / Україна

Росія підвела війська до кордону з Україною – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про стягування Росією військ до кордонів України.

Росія підвела війська до кордону з Україною – штаб ООС

Росія продовжує стягувати війська до кордону України. Про це повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар.

– Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання.

Бондар підкреслив, що країна-агресор за час війни на Донбасі створила біля України потужну військову інфраструктуру, в тому числі залізничне сполучення.

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Це за словами заступника командувача Об’єднаних сил, дозволяє Росії в короткі терміни перекидати сили та засоби в окремі райони.

Нагадаємо, 30 червня місія ОБСЄ відзвітувала про завершення розведення сторін біля Станиці Луганської.

Джерело: Громадське

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