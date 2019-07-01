На Донбассе начали отводить войска, а уже 30 июня ОБСЕ отчиталась о завершении этого процесса. Что это значит, есть ли угроза эскалации и чего ожидать дальше – в материале Фактов ICTV.

Разведение войск на Донбассе прошло успешно. На участке фронта вблизи Станицы Луганской украинские военные с одной стороны и боевики с другой отвели свои силы на расстояние около 1 км.

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За три дня обе стороны должны были синхронно отвести войска и тяжелую технику от линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец.

Для чего отводить войска?

Процесс был запущен по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 5 апреля, поскольку отвод войск – это одно из требований Минских договоренностей.

Сейчас мост вблизи Станицы Луганской, где и происходила операция – единственный переход через линию соприкосновения. То есть жители оккупированных территорий только этим путем могут попасть на подконтрольные Украине территории.

Но он разрушен и находится в критическом состоянии – проход возможен только пешком. Разведение войск дает возможность начать строительство нового.

Опасно ли это?

Разведение войск проходило под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. После того, как обе стороны объявили о завершении, миссия проверила факты и подтвердила это. На территории должна образоваться демилитаризованная зона, где вообще не будет войск.

Если же боевики нарушат режим тишины или пойдут в наступление – украинская сторона вернет свои силы на позиции.

– Военной опасности нет. Для этого необходимы силы, а там максимум тактическое звено, которое будет уничтожено в течение часа-двух. Более того, на это Российская Федерация не пойдет, потому что они будут полностью дискредитированы и объявлены агрессорами, – уверен военный эксперт Олег Стариков.

Насколько большая победа?

Утром 1 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал разведение войск, назвав это “первым шагом к достижению перемирия”.

Военный эксперт отмечает, что отвод войск – это реальный шаг к началу урегулирования ситуации:

– Не президент Зеленский подписывал Минские соглашения, но их необходимо выполнять. Это реальный шаг для начала урегулирования ситуации на востоке страны. Не заморозки конфликта, а именно урегулирования.

Он прогнозирует, что до конца года такими темпами надо демилитаризовать еще два-три участка. Тогда ситуация “будет отличной”.

На выходе из “ловушки эскалации конфликта” акцентирует внимание политолог Алексей Якубин.

– Ситуация с разведением – достаточно позитивный сигнал. С одной стороны, это нюанс предвыборной борьбы, а с другой – это первая попытка отойти от “попадания в ловушку эскалации”. Потому что пока мы в ней находились.

Почему отвод состоялся только сейчас?

Отвод планировался еще с 2016 года, впрочем каждый раз противник нарушал основное требование – прекращение огня в течение недели. Следовательно, отсчет каждый раз приходилось начинать сначала.

Но боевики пошли навстречу, и Олег Стариков объясняет, почему:

– Во-первых, прошли выборы. Во-вторых, России потихоньку нужно выходить из списка санкций. И третье – РФ надо начинать решать вопросы, связанные с безопасностью.

Кроме того, для команды Зеленского отвод войск – один из нюансов политической борьбы, отмечает Алексей Якубин.

– Для команды Зеленского очень важно продемонстрировать, что у них тоже есть конкретный алгоритм по Донбассу. Потому что идет активная политическая конкуренция – освобождение четырех украинцев, которое провели представители команды Оппозиционной платформы – За жизнь, – говорит Якубин.

Что дальше?

По словам политолога, после отвода войск Зеленский должен начать гуманитарную интеграцию с оккупированными регионами:

– Следующими шагами должны стать гуманитарные – упрощение пересечения линии разграничения, отмена перечня разрешенных продуктов питания, восстановление социальных выплат для людей на неподконтрольных территориях.

А уже после перезагрузки Верховной Рады можно переходить к политическим шагам в контексте Минска, добавляет эксперт.

Отвод войск – это лишь один из многих шагов, которые нам придется реализовать. Впрочем, если так пойдет и дальше и этот шаг является не только политически мотивированным – возможно, в дальнейшем действительно появится перспектива говорить о прекращении боевых действий на украинских территориях.

Лилия Ященко

Фото: ОБСЄ