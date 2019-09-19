У метро, тролейбусах, автобусах і трамваях Києва тепер можна розплатитися єдиним електронним квитком. Така система оплати проїзду поки працює у тестовому режимі. Як користуватися е-квитком і чи можна його здати – розкажуть Факти ICTV.

Електронний квиток спрощує оплату проїзду в транспорті. Е-квиток успішно запустили в Житомирі, Тернополі, Білій Церкві, Мукачеві та Немішаєві, а в Києві така система поки працює у тестовому режимі.

Але з 1 листопада 2019 року вона запрацює повноцінно, і розплатитися у метро, тролейбусі, автобусі чи трамваї можна буде за допомогою пластикової карти або одноразового квитка з QR-кодом.

Де придбати, поповнити і як користуватися е-квитком

У столичному транспорті вже встановлено 1,2 тис. пристроїв для зчитування квитка. Щоб розплатитися за поїздку, потрібно просто піднести безконтактну картку до валідатора та дочекатись підтвердження оплати. Контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

За пільговиками зберігається право на безкоштовний проїзд, але треба мати з собою картку киянина. Її прикладають до валідатора.

Де придбати та поповнити е-квиток:

в касах та терміналах київського метрополітену;

в особистому кабінеті киянина;

у мобільному додатку KyivSmartCity

через KyivPayBot у Телеграм Facebook

через KyivMetroBot у Телеграм Facebook

у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click;

у кіосках Преса, Турінфо, Т-кіоск;

через мобільні додатки Приват24, Ощад 24/7, в терміналах самообслуговування КП ГІОЦ, Приватбанку та Ощадбанку або на платіжному порталі Portmone

Одноразові квитки з QR-кодом можна придбати: в автоматах на зупинках, через додатки KyivSmartCity та Приват24 або ж у касах метро.

Такий квиток дійсний протягом 15 днів і лише для наземного транспорту.

Ціна самої картки – 50 грн, а однієї поїздки – 8 грн. Також діють знижки – якщо придбати 50 поїздок, вартість однієї знижується до 6,5 грн.

Як перевірити залишок поїздок на картці

Під час кожного використання карти на екрані валідатора висвітиться кількість поїздок, що лишилися. Також їх можна перевірити в особистому кабінеті.

Читайте: Факти ICTV протестували єдиний електронний квиток у Києві

Як здати електронний квиток

Здати е-квиток не можна – він поверненню не підлягає. Але ним можна скористатися, коли вам знову знадобляться послуги громадського транспорту.

Важливе зауваження! Якщо не користуватися карткою більше року – всі невикористані поїздки згорять. Але варто оплатити проїзд на 364-й день з дати останньої поїздки, і термін її дії знову продовжиться на цілий рік.

У разі втрати електронного квитка його можна заблокувати, зателефонувавши на гарячу лінію (044) 366 55 55. Тоді всі оплачені поїздки не загубляться – їх перенесуть на нову карту.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, з травня 2019 року користувачі смартфонів на базі iOS – власники транспортних карт Kyiv Smart Card – мають можливість додати електронний квиток в Apple Wallet.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА