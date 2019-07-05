Український політв’язень Володимир Балух припинив голодування оскільки його вимогу задовольнили.

Правозахисники повідомили, що український політв’язень Володимир Балух припинив голодування, оскільки була задоволена його вимога.

– Володимира Балуха сьогодні, 5 липня 2019 року, в колонії № 4 міста Торжок (РФ) відвідав український консул, – йдеться у повідомленні.

Українського політв’язня також помістили у приміщення камерного типу.

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Відповідне рішення пояснили тим, що Балух нібито є злісним порушником внутрішнього розпорядку.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що питання звільнення українських політв’язнів знаходиться у центрі уваги Кремля.

Джерело: Crimean Human Rights Group