За последние сутки в зоне проведения ООС украинские военные понесли потери. Погибли двое солдат.

В зоне ООС за последние сутки погибли двое украинских военных.

Ими были солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода. В штабе ООС сообщили, что Эдуард Лобода погиб в результате тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка.

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В Администрации президента выразили соболезнования семьям погибших.

Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений! – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия подвела войска к границе с Украиной.

Источник: Офис президента

Фото: ООС