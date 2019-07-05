За сутки боевики 30 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.

Оккупанты 11 раз применили против ВСУ в районе ООС запрещенные Минскими соглашениями артсистемы калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм.

Враг открывал огонь из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Горячее всего было вблизи Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Широкино, а также в районе Новогородского, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Вольного и Золотого-4.

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– В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще трое – боевое травмирование, – сообщают в штабе ООС.

По данным разведки, 4 июля уничтожены двое оккупантов и один ранен.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, в результате чего погиб медик.

Источник: ООС