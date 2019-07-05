За останню добу в зоні проведення ООС українські військові зазнали втрат. Загинули двоє солдат.

У зоні ООС за останню добу загинули двоє українських військових.

Ними були солдат Олег Жуков і старший солдат Едуард Лобода. У штабі ООС повідомили, що Едуард Лобода загинув внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар’їнка.

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В Адміністрації президента висловили співчуття родинам загиблих.

Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів! – прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія підвела війська до кордону з Україною.

Джерело: Офіс президента

Фото: ООС