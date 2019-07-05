Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Донецкой области.

Новым главой Донецкой ОГА стал бывший военный прокурор Павел Кириленко.

Соответствующий указ №482/2019 обнародован на сайте главы государства.

– Назначить Кириленка Павла Александровича главой Донецкой областной государственной администрации, – говорится в указе.

Другим указом №481/2019 с должности был освобожден Александр Куць, который до этого возглавлял ОГА.

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Справка. Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. Он учился в Харькове, где в 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.

С сентября 2017 года занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Напомним, что 11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.

Фото: Павел Кириленко