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Факты / Украина

Новым главой Донецкой ОГА назначен Кириленко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Донецкой области.

Новым главой Донецкой ОГА назначен Кириленко

Новым главой Донецкой ОГА стал бывший военный прокурор Павел Кириленко.

Соответствующий указ №482/2019 обнародован на сайте главы государства.

– Назначить Кириленка Павла Александровича главой Донецкой областной государственной администрации, – говорится в указе.

Другим указом №481/2019 с должности был освобожден Александр Куць, который до этого возглавлял ОГА.

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Справка. Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. Он учился в Харькове, где в 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.

С сентября 2017 года занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Напомним, что 11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.

Фото: Павел Кириленко

Источник: Администрация Президента

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