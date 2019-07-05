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Факти / Україна

Новим головою Донецької ОДА призначений Кириленко

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Донецької області.

Новим головою Донецької ОДА призначений Кириленко

Новим головою Донецької ОДА став колишній військовий прокурор Павло Кириленко.

Відповідний указ №482/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

– Призначити Кириленка Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Іншим указом №481/2019 було звільнено Олександра Куця, який до цього очолював ОДА.

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Довідка. Павло Кириленко народився 1986 року у Донецькій області. Він навчався у Харкові, де у 2008 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

З вересня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Павло Кириленко

Джерело: Адміністрація Президента

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