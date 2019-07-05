Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Донецької області.

Новим головою Донецької ОДА став колишній військовий прокурор Павло Кириленко.

Відповідний указ №482/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

– Призначити Кириленка Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Іншим указом №481/2019 було звільнено Олександра Куця, який до цього очолював ОДА.

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Довідка. Павло Кириленко народився 1986 року у Донецькій області. Він навчався у Харкові, де у 2008 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

З вересня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Павло Кириленко