Володимир Зеленський вважає, що зусилля щодо завершення війни та відновлення Донбасу потрібно докладати паралельно.

Володимир Зеленський вважає, що вести роботу щодо завершення війни на Донбасі та відновлювати території потрібно паралельно.

Президент України вважає, що повертати людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, необхідно у першу чергу ментально.

Для цього влада повинна організувати стабільну виплату пенсій, зробити зручним перетин КПВВ, закрити борги із зарплат шахтарям, а також вирішити безліч гуманітарних і соціальних питань, вважає лідер держави.

Серед інших першочергових завдань на Донбасі президент назвав відновлення роботи Краматорського аеропорту і будівництво доріг.

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Зеленський також підкреслює важливість врегулювання критичного питання про нормальне водопостачання на тимчасово окупованих територіях.

– Я спілкувався з прем’єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду і законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води.

До слова, президент Володимир Зеленський порахував, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу.