ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней, потому что решение суда о пережеребьевке еще не вступило в законную силу.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко заявил, что решение суда о пережеребьевке еще не вступило в законную силу.

– Оно вступит в законную силу только после того, как будет решение Верховного суда или пропущены сроки на апелляционное обжалование. ЦИК не собирается пропускать сроки на апелляционное обжалование. Мы обязательно обратимся в суд. До этого времени оснований прекращать печать бюллетеней нет, – сказал Радченко.

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Он отметил, что если бы ЦИК сейчас прекратила печать бюллетеней, их, возможно, не успели бы напечатать, поэтому Центризбирком будет принимать решение после ознакомления с решением суда.

Как сообщалось, в ЦИК заявили, что будут обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда о необходимости проведения дополнительной жеребьевки партий.