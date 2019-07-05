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Факти / Україна / Політика

ЦВК не припинить друк бюлетенів через пережеребкування

ЦВК не припинятиме друк бюлетенів, тому що рішення суду про пережеребкування ще не набуло чинності.

ЦВК не припинить друк бюлетенів через пережеребкування

Заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що рішення суду про додаткове жеребкування ще не набуло законної чинності.

– Воно вступить у законну силу тільки після того, як буде рішення Верховного суду або пропущені терміни на апеляційне оскарження.

ЦВК не збирається пропускати терміни на апеляційне оскарження. Ми обов’язково звернемося до суду. До цього часу підстав припиняти друк бюлетенів немає, – сказав Радченко.

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Він зазначив, що якби ЦВК зараз припинила друк бюлетенів, їх, можливо, не встигли б надрукувати, тому Центрвиборчком прийматиме рішення після ознайомлення з рішенням суду.

Як повідомлялося, у ЦВК заявили, що будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адмінсуду про необхідність проведення додаткового жеребкування партій.

Джерело: 112 Україна

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