ЦВК не припинятиме друк бюлетенів, тому що рішення суду про пережеребкування ще не набуло чинності.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що рішення суду про додаткове жеребкування ще не набуло законної чинності.

– Воно вступить у законну силу тільки після того, як буде рішення Верховного суду або пропущені терміни на апеляційне оскарження.

ЦВК не збирається пропускати терміни на апеляційне оскарження. Ми обов’язково звернемося до суду. До цього часу підстав припиняти друк бюлетенів немає, – сказав Радченко.