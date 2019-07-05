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Факти / Україна

У НАТО і РФ є фундаментальні розбіжності щодо України – Столтенберг

5 липня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, під час якого обговорили питання України.

У НАТО і РФ є фундаментальні розбіжності щодо України – Столтенберг

Між НАТО і Російською Федерацією є фундаментальні розбіжності щодо конфлікту на Донбасі та ситуації з військовополоненими українськими моряками, яких утримують у Москві.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та підкреслив, що Україна залишається найважливішою темою обговорення.

Під час переговорів члени Альянсу наголосили Росії на відсутності прогресу щодо Мінських угод та напруженості в Азовському морі та довкола нього.

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Також НАТО вкотре закликало Москву звільнити військовополонених українських моряків та передати Україні захоплені судна.

Нагадаємо, слідчі ФСБ  висунули остаточне обвинувачення вже 13 із 24 полонених моряків.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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