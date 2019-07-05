Во втором выпуске Новых лидеров 2 участников разделили на команды, в составе которых они боролись за дальнейшее участие в телепроекте.

Во втором выпуске нового сезона телепроекта Новые лидеры на ICTV восьмерых финалистов разделили на две команды.

В команду “желтых” вошли мэр города Черткова Владимир Шматько, бизнес-леди Валерия Ионан, правозащитник Александр Гатиятуллин и борец за права потребителей Максим Несмеянов.

В команду “синих” попали общественный деятель Ирина Шиба, спортсмен и общественный деятель Алексей Паращенко, преподаватель и адвокат Оксана Жолнович и общественный деятель Евгений Осипчук.

Команды должны были разработать и представить первоочередные реформы для Украины. По мнению “желтых”, в нашем государстве нужно провести реформу государственного управления, реформу правоохранительной системы и улучшить качество воды и продуктов для населения.

“Синие” представили реформы “справедливости” (судебная реформа), “благосостояния” (развитие бизнеса) и “возможностей” (защита детей).

После этого состоялись дебаты между командами, во время которых участники поставили друг другу несколько вопросов.

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Победителя на “выборах” Новых лидеров голосованием выбрали зрители в студии. Партия “синих” набрала 54% голосов, а партия “желтых” – 46%.

После этого голосования “желтые” выбрали двух аутсайдеров, один из которых должен был покинуть шоу. Финальная дуэль состоялась между Валерией Ионан и Максимом Несмияновым. Согласно результатам СМС-голосования, в котором участвовала вся Украина, проект завершился для Несмиянова.

Напомним, в первом выпуске Новых лидеров 2 участники представили свои идеи для развития Украины.