У другому випуску Нових лідерів 2 учасників розділили на команди, у складі яких вони боролися за подальшу участь у телепроекті.

У другому випуску нового сезону телепроекту Нові лідери на ICTV вісьмох фіналістів розділили на дві команди.

До команди “жовтих” увійшли мер міста Чорткова Володимир Шматько, бізнес-леді Валерія Іонан, правозахисник Олександр Гатіятуллін та борець за права споживачів Максим Несміянов.

До команди “синіх” потрапили громадська діячка Ірина Шиба, спортсмен і громадський діяч Олексій Паращенко, викладачка та адвокат Оксана Жолнович і громадський діяч Євген Осипчук.

Команди мали розробити і представити першочергові реформи для України. На думку “жовтих”, у нашій державі потрібно провести реформу державного управління, реформу правоохоронної системи та покращити якість води та продуктів для населення.

“Сині” представили реформи “справедливості” (судова реформа), “добробуту” (розвиток бізнесу) та “можливостей” (захист дітей).

Після цього відбулися дебати між командами, під час яких учасники поставили одне одному декілька запитань.

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Переможця на “виборах” Нових лідерів голосуванням обрали глядачі у студії. Партія “синіх” отримала 54% голосів, а партія “жовтих” – 46%.

Після цього голосування “жовті” обрали двох аутсайдерів, один з яких мав залишити шоу. Фінальна дуель відбулася між Валерією Іонан та Максимом Несміяновим. Згідно з результатами СМС-голосування, у якому брала участь уся Україна, проект завершився для Несміянова.

Нагадаємо, у першому випуску Нових лідерів 2 учасники представили свої ідеї для розвитку України.