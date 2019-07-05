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Факти / Україна / Політика

Вибори в Раду під загрозою зриву: Разумков назвав причину

Додаткове жеребкування створює загрозу зриву виборів у Верховну Раду.

Вибори в Раду під загрозою зриву: Разумков назвав причину

Рішення суду про проведення ЦВК повторного жеребкування партій ставить під загрозу саме проведення виборів, заявив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Наскільки мені відомо, частина бюлетенів надрукована. Це може призвести до зриву виборів. Тому що бюлетені потрібно передрукувати. На це потрібно мати ресурс – це раз – який у бюджеті не передбачено. Два – це час, – заявив Разумков.

Чиатйте: Парламентські вибори 2019: що потрібно знати про вибори і партії на них

Він висловив надію, що суд ухвалить зважене, збалансоване і законне рішення.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК провести додаткове жеребкування партій.

Фото: УНІАН

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