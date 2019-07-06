Председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов отметил, что государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы электронной таможни.

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов уверен, что сможет за год запустить электронную таможню.

– Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужен был примерно год, чтобы запустить систему ProZorro и примерно год для запуска системы ProZorro.Продажи. Такие термины, мне кажется, достаточно реальны, – сказал Нефедов.

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По словам Нефедова, финансирование для реализации проекта есть, так же, как и специалисты для его реализации.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.