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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Через год в Украине заработает электронная таможня – Нефедов

Председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов отметил, что государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы электронной таможни.

Через год в Украине заработает электронная таможня – Нефедов

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов уверен, что сможет за год запустить электронную таможню.

– Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужен был примерно год, чтобы запустить систему ProZorro и примерно год для запуска системы ProZorro.Продажи. Такие термины, мне кажется, достаточно реальны, – сказал Нефедов.

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По словам Нефедова, финансирование для реализации проекта есть, так же, как и специалисты для его реализации.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Фото: Администрация Президента

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