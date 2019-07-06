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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Через рік в Україні запрацює електронна митниця – Нефьодов

Голова Держмитслужби Максим Нефьодов зазначив, що держава отримала від іноземних партнерів достатнє фінансування на розробку системи електронної митниці.

Через рік в Україні запрацює електронна митниця – Нефьодов

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов упевнений, що зможе за рік запустити електронну митницю.

– Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему ProZorro і приблизно рік для запуску системи ProZorro.Продажі. Такі терміни, мені здається, є досить реальними, – сказав Нефьодов.

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За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, так само, як і фахівці для його реалізації.

Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.

Фото: Адміністрація Президента

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