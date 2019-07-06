Голова Держмитслужби Максим Нефьодов зазначив, що держава отримала від іноземних партнерів достатнє фінансування на розробку системи електронної митниці.

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов упевнений, що зможе за рік запустити електронну митницю.

– Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему ProZorro і приблизно рік для запуску системи ProZorro.Продажі. Такі терміни, мені здається, є досить реальними, – сказав Нефьодов.

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За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, так само, як і фахівці для його реалізації.

Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.